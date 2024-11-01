Rescatados un padre y su hija, desorientados en la ruta circular de Sotres

Dos senderistas franceses, un varón de 47 años y su hija de 16, tuvieron que ser rescatados ayer por el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias mientras realizaban la ruta circular de Sotres, por el Macizo de Andara. A pesar de estar en la cercanía de Cantabria, el 112 Asturias recibió el aviso por parte de su homólogo cántabro para efectuar la evacuación ya que, dadas las condiciones de niebla, no era posible acudir al lugar en el que se encontraban estas personas en helicóptero.