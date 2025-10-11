edición general
Rescatados 150 cadáveres bajo los escombros de Gaza en las primeras 24 horas de alto el fuego

Rescatados 150 cadáveres bajo los escombros de Gaza en las primeras 24 horas de alto el fuego

El Ministerio de Sanidad de Gaza cree que hay aún al menos 7.000 cuerpos sepultados bajo los edificios destruidos | Trump anuncia que los rehenes israelíes “volverán a casa” el lunes

aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro
De ahi van a salid cadaveres durante decadas
Los genocidios son asi
K 114
Connect #3 Connect
7.000? Como mínimo 20.000. Apostaría algo. Aunque avisaran antes de bombardear, cayeron muchos edificios cercanos e incluso se dio a otros que no tenían como objetivo. Incluso a la iglesia cristiana donde estaba aquel cura amigo del Papa Francisco.
K 27
#2 zancudo
Con este "alto el fuego" a Israel pasa lo mismo que al dr Nick Riviera con lo de "inflamable"
K 10
#6 Nusku *
Edit
K 9
ElBeaver #4 ElBeaver
Como en Chechenia
K 7
#5 yukatan
todos terroristas. Todo han sido ataques superprecisos.
K 6

