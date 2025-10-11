·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11202
clics
La prostitución del feminismo (o el "sólo soy una chica" dicho con palabras modernas)
6858
clics
MALEMÁTICAS CCXCI: el repelente niño Vicente de VOX está suspenso en matemáticas
7100
clics
El emoji más usado en twitter en cada país del mundo [mapa] [ENG]
6831
clics
Madrid no es como Tokio
5188
clics
Así no se pone el lacito
más votadas
611
Tenemos los resultados de la mamografía: es privatización
424
Sánchez invitado a la firma entre Israel y Hamás
333
Xaime da Pena, el abogado de Desokupa y Vito Quiles, ha sido condenado por un delito de amenazas continuadas y delito continuado de vejaciones injustas
682
El vídeo de Miguel Ángel Rodríguez donde reconoce al juez que se inventó que el fiscal general retiró el pacto por “órdenes de arriba”
528
Este es el informe sobre las residencias de Ayuso que nadie en el PP quiere que leas: “La situación es crítica”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
22
meneos
19
clics
Rescatados 150 cadáveres bajo los escombros de Gaza en las primeras 24 horas de alto el fuego
El Ministerio de Sanidad de Gaza cree que hay aún al menos 7.000 cuerpos sepultados bajo los edificios destruidos | Trump anuncia que los rehenes israelíes “volverán a casa” el lunes
|
etiquetas
:
gaza
,
israel
,
conflicto
,
medio oriente
18
4
0
K
114
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
18
4
0
K
114
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
aPedirAlMetro
De ahi van a salid cadaveres durante decadas
Los genocidios son asi
9
K
114
#3
Connect
7.000? Como mínimo 20.000. Apostaría algo. Aunque avisaran antes de bombardear, cayeron muchos edificios cercanos e incluso se dio a otros que no tenían como objetivo. Incluso a la iglesia cristiana donde estaba aquel cura amigo del Papa Francisco.
1
K
27
#2
zancudo
Con este "alto el fuego" a Israel pasa lo mismo que al dr Nick Riviera con lo de "inflamable"
0
K
10
#6
Nusku
*
Edit
0
K
9
#4
ElBeaver
Como en Chechenia
0
K
7
#5
yukatan
todos terroristas. Todo han sido ataques superprecisos.
0
K
6
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Los genocidios son asi