Rescatado en Abarán (Murcia) un perro con profundas heridas en el cuello tras estar atado con un cable metálico en una parcela

La Guardia Civil, gracias a la colaboración ciudadana, ha detenido a un individuo en Abarán por tener a su perro en condiciones de extrema crueldad. En una parcela del municipio localizaron un can que se encontraba atado con un cable metálico, cuyo roce constante y falta de holgura le había provocado profundas lesiones y heridas abiertas en la zona del cuello. Además, presentaba una severa infestación de parásitos, síntoma inequívoco de un abandono prolongado de sus necesidades higiénico-sanitarias básicas. Los guardias civiles rescataron al...
