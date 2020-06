Republicanos piden dimisión de presidenta de condado por decir que muerte de Floyd fue montaje [ENG]

El presidente del Partido Republicano de Texas, James Dickey, pide la dimisión de la presidenta del Partido Republicano del condado, después de que ella dijera que la muerte de George Floyd fue un montaje. "La posición de Cynthia Brehm respecto a la trágica injusticia de la muerte de George Floyd no tiene cabida en el Partido Republicano de Texas", dijo Dickey en una declaración. "No podemos aceptar sus comentarios sarcásticos. No están alineados con nuestras creencias fundamentales y nuestra plataforma."