Represalia administrativa: el Gobierno y la Generalitat acosan a denunciantes de la mayor estafa en prestaciones de dependencia

Nuevo caso de represalia administrativa contra denunciantes de vulneraciones en el sistema de dependencia. La Generalitat de Catalunya y el Gobierno de España han abierto sendos expedientes sancionadores contra trabajadores que denunciaron irregularidades en la gestión de prestaciones por dependencia en BB Serveis, involucrada en lo que constituye la mayor estafa documentada en este ámbito de los derechos sociales en España.
