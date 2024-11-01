La reposición del apagón: una historia de éxito que no se salvó de dificultades

La restauración del sistema eléctrico en los sistemas portugués y español se facilitó, entre otras medidas, mediante la activación de recursos del sistema eléctrico, como los procesos de arranque en negro en ciertas centrales. ¿Esto qué es? Algunas centrales hidroeléctricas, con la inercia generada por la caída del agua es capaz de iniciar a genera electricidad de cero sin necesidad de ayuda externa. Las distintas islas, así se llaman a estas centrales que son capaces de arrancar de cero, se fueron energizando, pero no todas. Algunas no lo cons