edición general
3 meneos
2 clics
Repetidos ataques con drones impactan zonas civiles de Sudán

Repetidos ataques con drones impactan zonas civiles de Sudán

Los ataques con drones llevados a cabo por las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) están impactando también en zonas civiles e infraestructuras críticas, como escuelas, mercados, centros de salud y fuentes de agua, en todo Sudán. En las dos primeras semanas de febrero, nuestros equipos han atendido a 167 pacientes con heridas profundas en el tórax y el abdomen, múltiples fracturas de extremidades, traumatismos craneoencefálicos y metralla de drones. MSF advertimos de que este patrón de ataques pone en grave...

| etiquetas: sudán , guerra civil , drones , msf
2 1 0 K 42 actualidad
1 comentarios
2 1 0 K 42 actualidad
Druidaferal #1 Druidaferal *
Que me da igual. No decen nada con los asesinatos en irán, con las Ejecuciones en público. Criminalizan a pobres desgraciados que intentan defenderse de un gobierno fascista atroz.
No me importa nada de lo que haga Israel. Estoy harto.
0 K 9

menéame