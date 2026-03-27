La repercusión internacional del caso Noelia Castillo, de Elon Musk a Nayib Bukele: “Nuestro mundo está roto”

El empresario Elon Musk, contestando a un usuario que afirmaba que Noelia “fue violada en grupo por inmigrantes y el gobierno la mata” —haciendo referencia a un bulo compartido por políticos españoles como Santiago Abascal, aunque la nacionalidad de los tres agresores de la joven no ha trascendido—, escribe “increíblemente trágico”.
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Antes de entrometerse públicamente en las decisiones vitales del prójimo que lo tiene claro, igual pueden prestar auxilio a quienes están clamando a gritos que NO quieren morir.
Efectivamente nuestro mundo está roto.