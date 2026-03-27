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La repercusión internacional del caso Noelia Castillo, de Elon Musk a Nayib Bukele: “Nuestro mundo está roto”

La repercusión internacional del caso Noelia Castillo, de Elon Musk a Nayib Bukele: “Nuestro mundo está roto”

El empresario Elon Musk, contestando a un usuario que afirmaba que Noelia “fue violada en grupo por inmigrantes y el gobierno la mata” —haciendo referencia a un bulo compartido por políticos españoles como Santiago Abascal, aunque la nacionalidad de los tres agresores de la joven no ha trascendido—, escribe “increíblemente trágico”.

| etiquetas: abascal , musk , bukele , noelia , eutanasia , extrema derecha
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
#2 Raskin
Habrá contestado Grok, Elon está muy ocupado con la ketamina
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Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
#2 no estaría pidiendo a Epstein fecha para saber cuando es la fiesta más salvaje
1 K 31
#4 konde1313
Si quieren salvar vidas ahora mismo en Palestina, Líbano, Siria, Irán y otras naciones están muriendo a miles. Por no hablar de todos los inmigrantes que no lo logran tanto intentando entrar en la UE, como en los USA.

Antes de entrometerse públicamente en las decisiones vitales del prójimo que lo tiene claro, igual pueden prestar auxilio a quienes están clamando a gritos que NO quieren morir.
3 K 41
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#4 No quieren salvar vidas, tan sólo son unos hijos de puta que quieren joderle la vida a los demás.
4 K 58
cocolisto #9 cocolisto
Claro, los asesinatos y genocidios en Gaza, las más de 200 niñas en Irán que ellas sí querían vivir y la lista enorme de agresiones,son pecata minuta.Menudo gilipuertas.
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Expat_Guinea_Ecuatorial #1 Expat_Guinea_Ecuatorial
Si la nacionalidad no ha trascendido entonces que la hagan trascender para desmentir el bulo...
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#5 Luiskelele
#1 o al menos que comenten que ocurrió con ellos.. aunque siendo menores, estarán comentando la hazaña por ahí.
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Fumanchu #7 Fumanchu
La gente es la hostia, todo el mundo hablando de esto y a mi no me puede dar mas igual, si alguien quiere quitarse del medio y más en las condiciones en las que estaba esta mujer, yo no soy quien para impedirselo; además ella lo ha hecho por los cauces legales, haciendoselo saber a quien lo tenga que saber y si la legislación se lo permite es que no debería ni ser noticia, lo que es lo peor es lo del padre de lo cual tampoco me quería haber enterado, ni de que fue violada en grupo, una esquela en el abc me hubiese sido suficiente.
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Jakeukalane #3 Jakeukalane
No me esperaba a James Rhodes ahí.
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Battlestar #10 Battlestar
Con la de gente que se tira de la terraza, se atiborra a pastillas o se asfixia con gas y que a nadie parece preocuparle me sorprende que "el mundo" se tome tan a pecho este caso en particular.
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#11 abogado_del_diablo
Bukele y Musk dando lecciones de derechos humanos.
Efectivamente nuestro mundo está roto.
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menéame