El repaso de Nerea Pérez de las Heras a las 'influencer' en los Premios Ídolo: "Pensároslo antes de empujar a chavalas a consumir"

Nacidos en 2021, los Premios Ídolo, creador por Dulceida, reconocen el talento de la creación digital en España, "reivindicando su papel en la transformación cultural y en la industria del entretenimiento". Su propósito es "visibilizar y profesionalizar a los creadores que marcan la conversación, generan impacto y lideran nuevas formas de comunicación"...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
qué valiente, culpando a las chavalas en vez de al algoritmo de las empresas!
#2 Suikoden
Lola esa muy flipada en la entrega de premios a sus egos:

twitter.com/oocSpain/status/1999566859352391724
