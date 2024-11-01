El repaso de Nerea Pérez de las Heras a las 'influencer' en los Premios Ídolo: "Pensároslo antes de empujar a chavalas a consumir"

Nacidos en 2021, los Premios Ídolo, creador por Dulceida, reconocen el talento de la creación digital en España, "reivindicando su papel en la transformación cultural y en la industria del entretenimiento". Su propósito es "visibilizar y profesionalizar a los creadores que marcan la conversación, generan impacto y lideran nuevas formas de comunicación"...