Un rentista viola a su inquilina bajo amenazas de desahucio en Manresa

La brutal denuncia de una mujer en Manresa vuelve a poner sobre la mesa el lado más cruel del negocio de la vivienda y la vulnerabilidad de las mujeres en situación irregular. Un hombre de 61 años alquiló una habitación y violó reiteradamente durante las dos semanas a una mujer que residió en su vivienda, entre mediados y finales de septiembre. El agresor fue detenido el pasado 7 de octubre como presunto autor de un delito de agresión sexual, tras aportar la mujer un informe médico que documenta lesiones que confirman las agresiones.