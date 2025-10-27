edición general
Un rentista viola a su inquilina bajo amenazas de desahucio en Manresa

Un rentista viola a su inquilina bajo amenazas de desahucio en Manresa

La brutal denuncia de una mujer en Manresa vuelve a poner sobre la mesa el lado más cruel del negocio de la vivienda y la vulnerabilidad de las mujeres en situación irregular. Un hombre de 61 años alquiló una habitación y violó reiteradamente durante las dos semanas a una mujer que residió en su vivienda, entre mediados y finales de septiembre. El agresor fue detenido el pasado 7 de octubre como presunto autor de un delito de agresión sexual, tras aportar la mujer un informe médico que documenta lesiones que confirman las agresiones.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Lo arreglamos tirando mierda de España en redes sociales, idealista está lleno de estafas y gente mala, no se fíen, airbnb estafas

Hundimos la demanda, si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir
Torrezzno #3 Torrezzno
Joder vaya titular
Kyoko #5 Kyoko
#3 Presunción de inocencia a hacer puñetas. Da los hechos como ciertos asi de entrada cuando lo que hay es una denuncia.
Ojo, no digo que la denuncia sea falsa ni nada de eso. Solo que los hechos estan aún por juzgar (y por acabar de investigar).
Josecoj #4 Josecoj
Brutal será la violación , no la denuncia
Feindesland #6 Feindesland
#4 Dependiendo de cual de las dos acabe por tener razón.
mahuer #2 mahuer
Qué yo sepa no hay ninguna faceta del negocio de la vivienda que incluya violación.
O es que ahora vamos a señalar a colectivos? :troll:
