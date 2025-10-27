Un rentista viola a su inquilina bajo amenazas de desahucio en Manresa

La brutal denuncia de una mujer en Manresa vuelve a poner sobre la mesa el lado más cruel del negocio de la vivienda y la vulnerabilidad de las mujeres en situación irregular. Un hombre de 61 años alquiló una habitación y violó reiteradamente durante las dos semanas a una mujer que residió en su vivienda, entre mediados y finales de septiembre. El agresor fue detenido el pasado 7 de octubre como presunto autor de un delito de agresión sexual, tras aportar la mujer un informe médico que documenta lesiones que confirman las agresiones.
"Una dona denuncia que l'home que li llogava una habitació a Manresa la violava"
www.regio7.cat/manresa/2025/10/27/denuncia-l-home-li-llogava-123077775
"Detingut un home a Manresa per la presumpta violació d'una dona que li llogava una habitació"
naciodigital.cat/manresa/successos/detingut-un-home-a-manresa-per-la-p
Ojo, no digo que la denuncia sea falsa ni nada de eso. Solo que los hechos estan aún por juzgar (y por acabar de investigar).
O es que ahora vamos a señalar a colectivos?