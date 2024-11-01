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‘Rental Family’ y la soledad no deseada
La película protagonizada por Brendan Fraser presenta y critica varios de los mayores problemas de las sociedades actuales: la soledad no deseada, la fragmentación de los vínculos y el aislamiento.
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MoñecoTeDrapo
¿Esto no llega con 30 años de retraso respecto a
Familia
de Fernando León de Aranoa?
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