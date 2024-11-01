Renfe prepara un plan de instalaciones industriales con 1.000 millones de inversión

La Dirección General de Renfe Ingeniería y Mantenimiento pondrá en marcha un plan director de instalaciones industriales con una inversión de 1.000 millones de euros en los próximos cinco años, según informaron los sindicatos con representación en el Comité General de Empresa. El programa contempla la construcción de nuevas bases de mantenimiento en Aranjuez, Alcalá de Henares, Móstoles-El Soto, Vicálvaro Mercancías, Ripoll, Santander, Málaga Autopropulsado, Murcia, Almería e Irún Playa Aundi.
Por ejemplo, el taller de Ripoll esta en obras ahora mismo.
Como si lo viera.
Los presupuestos son de 2023 pero se "reinician" cada año.
Ósea, si se pacto por ejemplo 100 millones para educación, son 100 millones durante el año de los presupuestos y mientras se sigan prorrogando serán 100 millones cada año. No 100 millones para todos los años hasta que se firme uno nuevo.
Por eso tampoco es algo de vital importancia cuando hay superávit. Quiere decir que funcionan.
Eso si, al no aprobar nuevos, no se puede meter mejoras en el presupuesto venidas del superávit a no ser que sea por decreto. El dinero asignado por año es el que se firmó.
"El Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible) recibió en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 un presupuesto total de 12.635 millones de euros para infraestructuras y otros conceptos relacionados, siendo una parte de este, un total de 5.070 millones de euros, destinada a cumplir… » ver todo el comentario
En muchas comunidades no ha habido presupuesto firmado este año y se ejecutan los anteriores.