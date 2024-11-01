Renaissance, "Scheherazade and Other Stories", belleza sobrecogedora

En 1975 los británicos de Renaissance se encontraban en el apogeo de su creatividad dentro de la escena del rock progresivo sinfónico, y con un público fiel que se equiparaba en número a los ascendentes Genesis con «The Lamb». Tras crecientes ventas y discos aclamados como «Ashes Are Burning» (1973) y «Turn of the Cards» (1974), la agrupación se había consolidado en un ensamble estable con Annie Haslam (voz), Michael Dunford (guitarra), John Tout (teclados), Jon Camp (bajo) y Terence Sullivan (batería).