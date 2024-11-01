Renacimiento: los desafíos de la megapresa que Etiopía inaugura en el Nilo y que le enfrenta a Egipto

Como ocurre en la vida cotidiana, ocurre en la geopolítica. Cada vez que alguien inicia un gran proyecto de construcción, existe el riesgo de que alguno de sus vecinos se moleste. Eso está pasando con uno de los proyectos de infraestructura más importantes de la historia reciente de África: la Gran Presa del Renacimiento Etíope, que inaugurará Etiopía este martes sobre el río Nilo Azul. El proyecto se empezó a construir en 2011 y ha costado US$5.000 millones.