Renacimiento: los desafíos de la megapresa que Etiopía inaugura en el Nilo y que le enfrenta a Egipto

Como ocurre en la vida cotidiana, ocurre en la geopolítica. Cada vez que alguien inicia un gran proyecto de construcción, existe el riesgo de que alguno de sus vecinos se moleste. Eso está pasando con uno de los proyectos de infraestructura más importantes de la historia reciente de África: la Gran Presa del Renacimiento Etíope, que inaugurará Etiopía este martes sobre el río Nilo Azul. El proyecto se empezó a construir en 2011 y ha costado US$5.000 millones.
Etiopía estaba registrando un crecimiento económico espectacular, hasta que los Tigrys del norte decidieron acudir a las armas y generar una guerra civil que paralizó la economía. Y Egipto estaba detrás de ese armamento a los Tigrys por que veía mal esa presa. Y también que Etiopía negociase con Somalilandia una salida al mar para sus productos.