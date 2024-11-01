·
1
meneos
14
clics
Renace el Amiga 1200 con 25 clásicos, HDMI, teclado funcional: especificaciones completas
Articulo sobre el lanzamiento y caracteristicas del prototipo The A1200 basado en el mitico ordenador Amiga A1200 de 1992, pero con algunas modificaciones tecnicas mas actuales.
|
etiquetas
:
retrocomputacion
,
amiga
,
vintage
