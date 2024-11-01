edición general
Renace el Amiga 1200 con 25 clásicos, HDMI, teclado funcional: especificaciones completas

Articulo sobre el lanzamiento y caracteristicas del prototipo The A1200 basado en el mitico ordenador Amiga A1200 de 1992, pero con algunas modificaciones tecnicas mas actuales.

