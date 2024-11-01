edición general
Remigración: cómo una propuesta europea de limpieza étnica ideada por supremacistas blancos se convirtió en política oficial de Trump [en]

Hace un par de años, decenas de miles de alemanes salieron a las calles para protestar contra una reunión secreta celebrada en Potsdam, Alemania, sobre la «remigración», una propuesta de política de limpieza étnica de 30 años de duración dirigida contra los «ilegales», los «no ciudadanos» y los pueblos «no asimilados» de los países occidentales. A la reunión asistieron miembros del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, miembros del movimiento nacionalista blanco Identitario y otros neonazis europeos.

Hace dos años, la idea de la remigración fue objeto de protestas masivas por parte de los alemanes por su evidente carácter racista y de limpieza étnica, tras revelarse la noticia de esta reunión secreta. Pero en Estados Unidos, con la nueva administración Trump, la idea racista de la remigración ha entrado en la Casa Blanca, adoptada por el Departamento de Seguridad Nacional y Trump en tuits en los que fantasea con «Estados Unidos tras 100 millones de deportaciones» (el número aproximado de

Que tonteria, en EEUU no se puede discriminar como se alude aqui; en Europa, lejos de ser limpieza etnica, al menos con la inmigracion islamica, si que se puede hablar de remigrar, ya que toda esa inmigracion se ha hecho a traicion y sin escrutinio de la poblacion Europea, cuyos paises tienen derecho a decidir quien conforma sus sociedades.
