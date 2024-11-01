Remigración: cómo una propuesta europea de limpieza étnica ideada por supremacistas blancos se convirtió en política oficial de Trump [en]

Hace un par de años, decenas de miles de alemanes salieron a las calles para protestar contra una reunión secreta celebrada en Potsdam, Alemania, sobre la «remigración», una propuesta de política de limpieza étnica de 30 años de duración dirigida contra los «ilegales», los «no ciudadanos» y los pueblos «no asimilados» de los países occidentales. A la reunión asistieron miembros del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, miembros del movimiento nacionalista blanco Identitario y otros neonazis europeos.