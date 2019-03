Remasterización de Star Trek: Deep Space Nine con aprendizaje automático [ENG]

Mientras que las populares Original Series y The Next Generation se rodaron principalmente en cine, la DS9 de mediados de los 90 tuvo sus efectos visuales (batallas espaciales, etc.) rodados en vídeo. Mientras que se puede volver a escanear la película analógica a una resolución más alta, el vídeo es digital y no se puede volver a escanear. Esto hace que sea mucho más costoso remasterizar esta serie. Aquí es donde entran las redes neuronales. Con herramientas como AI Gigapixel es posible escalar los fotogramas en baja definición a 1080 o 4K.