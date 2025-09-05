edición general
Relatos israelíes impulsan narrativa que niega el sufrimiento de Gaza con imágenes selectivas [Eng]  

Ha surgido una campaña coordinada en plataformas digitales, liderada por cuentas israelíes y otras afines. La campaña se basa en la circulación de imágenes y vídeos selectivos de palestinos sonriendo, riendo o representando fragmentos de su vida cotidiana en medio de la devastación. Estas imágenes no se comparten como parte de las contradicciones humanas que conlleva vivir bajo bombardeos y masacres, sino que se explotan como propaganda para cuestionar la magnitud de la catástrofe, negar la hambruna y la destrucción, y socavar la solidaridad

bombillita. #1 bombillita.
Genocidas negando un genocidio? No se podia saber.
