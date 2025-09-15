·
11002
clics
La portada de 'El Jueves' que se comparte sin parar tras las protestas de La Vuelta en Madrid
13852
clics
¿Por qué OKDiario tuvo casi 17 millones de visitantes únicos en agosto y Menéame sólo 391.000?
8972
clics
¡Ay, esos amantes de la fruta!
5878
clics
La guía de Gabriel Rufián "para contestar a tu cuñado el indignado" sobre las protestas en La Vuelta
4808
clics
"Esta carta le perseguirá de por vida": el indignante texto de Feijóo sobre las protestas en La Vuelta
más votadas
524
RTVE propone la retirada de España de Eurovisión 2026 si la UER no expulsa a Israel
409
El humorista Javier Cansado anuncia que tiene cáncer: se retira temporalmente
397
Sánchez pide la expulsión de Israel de todas las competiciones deportivas
439
Decide trabajar cuatro horas más al día «para joder a Yolanda Díaz»
442
Ana Garrido y el precio de enfrentarse a la corrupción de Gürtel: "Lo he perdido todo. Familia, amigos y trabajo"
La relatora de la ONU sobre Palestina denuncia que la cifra de muertos en Gaza podría ser 10 veces más de lo estimado
Francesca Albanese ha asegurado que se debería "empezar a pensar en 680.000 porque este es el número que algunos académicos y científicos" calculan
|
etiquetas
:
onu
,
palestina
,
gaza
actualidad
#2
cocolisto
Tu ves el nivel de destrucción y cuesta creer que "solo"hayan asesinado a 70000 personas en bombardeos indiscriminados.
Seguramente las "cifras oficiales"son de víctimas constatadas.No cuentan los que aún están entre escombros o directamente volatilizados,con lo que la cifra debe ser insoportablemente más alta..
2
K
38
#3
pip
eso ya son un par de bombas de Hiroshima.
1
K
28
#4
HeilHynkel
*
A mí me parecía sospecho lo rápido que se llegó a los 50.000 muertos y lo despacio que avanzó luego (la cifra más baja se habla de 70.000)
No sé si llegarán a esos 680.000 pero seguro que como poco, de la mitad pasa (estamos hablando de masacrar a toda la provincia de Valladolid completa, por hacer un símil)
#3
Tres más bien, contando las directas y las que se murieron al poco tiempo.
1
K
24
#5
ipanies
Es algo obvio que los muertos deben contarse por centenares de miles, pero eso se oficializará dentro de 5 o 10 años y será un día noticia de cuarta página en El País.
0
K
13
#6
Ovlak
No dejan informar a un puñetero periodista desde Gaza, habiendo asesinado a decenas o centenares de los que lo han intentado. Por algo será.
0
K
12
#1
Macadam
Esto da para 3 equipos más de ciclismo
0
K
9
#7
D303
Relacionada.
www.meneame.net/story/nos-quitamos-guantes-ex-jefe-fdi-confirma-bajas-
0
K
9
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
