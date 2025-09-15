edición general
La relatora de la ONU sobre Palestina denuncia que la cifra de muertos en Gaza podría ser 10 veces más de lo estimado

La relatora de la ONU sobre Palestina denuncia que la cifra de muertos en Gaza podría ser 10 veces más de lo estimado

Francesca Albanese ha asegurado que se debería "empezar a pensar en 680.000 porque este es el número que algunos académicos y científicos" calculan

cocolisto #2 cocolisto
Tu ves el nivel de destrucción y cuesta creer que "solo"hayan asesinado a 70000 personas en bombardeos indiscriminados.
Seguramente las "cifras oficiales"son de víctimas constatadas.No cuentan los que aún están entre escombros o directamente volatilizados,con lo que la cifra debe ser insoportablemente más alta..
2
pip #3 pip
eso ya son un par de bombas de Hiroshima. o_o
1
HeilHynkel #4 HeilHynkel *
A mí me parecía sospecho lo rápido que se llegó a los 50.000 muertos y lo despacio que avanzó luego (la cifra más baja se habla de 70.000)

No sé si llegarán a esos 680.000 pero seguro que como poco, de la mitad pasa (estamos hablando de masacrar a toda la provincia de Valladolid completa, por hacer un símil)

#3

Tres más bien, contando las directas y las que se murieron al poco tiempo.
1
ipanies #5 ipanies
Es algo obvio que los muertos deben contarse por centenares de miles, pero eso se oficializará dentro de 5 o 10 años y será un día noticia de cuarta página en El País.
0
Ovlak #6 Ovlak
No dejan informar a un puñetero periodista desde Gaza, habiendo asesinado a decenas o centenares de los que lo han intentado. Por algo será.
0
Macadam #1 Macadam
Esto da para 3 equipos más de ciclismo
0

