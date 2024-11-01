La relación especial sino-rusa (I): Fronteras heredadas e intereses compartidos con delicados equilibrios

Rusia y China mantienen desde hace casi cuatro siglos una relación prolongada pero frágil. Aunque comparten una extensa frontera y han coincidido en ciertos momentos en posturas políticas y económicas globales, son dos Estados-civilización con sistemas políticos, culturas y trayectorias históricas muy distintas. Estas diferencias explican que sus alianzas hayan sido intermitentes, complejas y tensas, con frecuentes episodios de desconfianza y volatilidad.