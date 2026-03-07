edición general
11 meneos
33 clics
Reino Unido revela cómo funcionan sus instalaciones de vehículos de combate en Ucrania

Reino Unido revela cómo funcionan sus instalaciones de vehículos de combate en Ucrania

El Gobierno del Reino Unido ha hecho público, por primera vez, el funcionamiento de sus instalaciones de mantenimiento, reparación y reacondicionamiento (MRO) en Ucrania. Existen cuatro centros operativos y un quinto en planificación, gestionados bajo contratos del Ministerio de Defensa británico por empresas del país con personal británico y ucraniano altamente especializado. Según ha explicado el Ministerio, estas instalaciones se dedican a la reparación de vehículos blindados y otros equipos militares, incluyendo material donado...

| etiquetas: reino unido , ucrania , guerra , rusia
10 1 0 K 207 actualidad
4 comentarios
10 1 0 K 207 actualidad
#1 pozz
No creo que sea muy buena idea publicar estas cosas... igual mañana le cae un misil o drone sahed ruso... :palm:
2 K 43
Duke00 #2 Duke00 *
#1 Los muy inútiles publicaron un video del interior y lo borraron una hora después. Pero ya es tarde. Espero hayan desalojado ya la instalación...
3 K 54
#3 pozz
#2 pues menuda cagada... :aplm:
0 K 6
josde #4 josde
Un cerebrito ha permitido esa publicación.
0 K 20

menéame