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Reino Unido podría racionar la gasolina y el gas debido a problemas de suministro por la guerra en Oriente Medio

Reino Unido podría racionar la gasolina y el gas debido a problemas de suministro por la guerra en Oriente Medio

Las compañías petroleras afirman que las subidas de precios derivadas de la guerra estadounidense con Irán podrían obligar al gobierno a proteger los suministros de hospitales y servicios esenciales

| etiquetas: racionamiento , reino unido
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9 comentarios
9 1 1 K 117 actualidad
Supercinexin #2 Supercinexin
Gracias, USrael, benefactores de la Humanidad y primera, y más importante, frontera del Mundo Libre. Qué haríamos todos sin vosotros...
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Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
El Premio Nobel será compartido entre Netahanyu y Trump
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MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#4 A ver si el de Netahanyu va a ser póstumo. xD
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#8 El_dinero_no_es_de_nadie
Podría o no podría.
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ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1
#8 Si la cosa se agrava
Y no se va a agravar. 2 semanas le doy, 3 a lo sumo
Trump no puede centrar su atención en algo demasiado tiempo. Es idiota
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u_1cualquiera #7 u_1cualquiera
Creo que avisar/filtrar esa noticia es una gran medida para que la gente no haga colas para comprar gasolina ahora, y puestos papel de WC, harina y tranquilizantes
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gelatti #3 gelatti
Trabajo en remoto obligatorio para quien pueda, ¿cuando? Anda que no iban a ahorrar gasolina.
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eltoloco #5 eltoloco
Jaque mate a los detractores del coche eléctrico.. :troll: xD
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menéame