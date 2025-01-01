edición general
Reino Unido, Australia, Francia y Uruguay: Otros cuatro países que pierden su mayoría social cristiana

. En estos países, la proporción de personas que se identifican como cristianas se redujo a menos del 50 %, mientras que el porcentaje de personas que se declaran sin religión aumentó considerablemente. En 2020, Uruguay se convirtió en el único país de América sin mayoría cristiana, con el 52 % de su población declarando no identificarse con ninguna religión y solo el 44 % como cristiana.

Esteban_Rosador #6 Esteban_Rosador
#3 al ritmo actual, y suponiendo que no abandonen su religión ( que será lo que pase), tendrán que pasar doscientos años o más para que los musulmanes sean mayoría en España. Puedes dormir tranquilo.
2 K 39
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso *
#3 #6 pero de que cristianos habláis?
Los que apoyan o los que condenan el sionismo?
www.meneame.net/story/contradiccion-cristiana-apoyar-sionismo-negar-ev

Vayamos por partes
0 K 20
jm22381 #16 jm22381
Lo de que en España más del 50% se considere cristiano es de risa. Según el CIS de abril de 2025, el 55,4 % de los españoles se identifican como católicos (18,8 % practicantes y 36,6 % no practicantes). Lo del cristianismo no practicante suena a vegano no practicante comiendo chuletón. Puro postureo. Incluso ese 18% no creo que vaya a misa todos los domingos y si van luego son de los que luego se saltan todos los mandamientos entre semana :roll:
0 K 20
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
La razón es el abandono de la religión cristiana y el avance de los no religiosos
0 K 20
#3 CastrilloP *
#1 Claro porque en Francia el islam no avanzo desde 1900 hasta hoy. Hay los mismos incluso menos

Que para la derecha de puta madre.
Ay es que el papa dice que hay que acoger refugiados y dar limosna a los pobres de África para ir al cielo

Y? Si yo solo creo en Ayuso

Si ya os jodíamos antes. Imagina ahora que no tenemos que hacer méritos ante un Dios vengativo

Vais a desear que vuelva Baby Jesus
0 K 6
#7 cKr1
Aquí tenemos que echarnos a temblar con la plaga de protestantes que está surgiendo en España. Si lo del catolicismo ya es loco, lo de esta gente es demencial.
1 K 18
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#7 para mi, peor son los evangelistas
1 K 26
#10 cKr1
#9 Son primos hermanos
0 K 6
have_a_nice_day #15 have_a_nice_day
#9 Los evangelistas son protestantes
0 K 10
#8 username
#4 para ser progresista hay que hacer voto de pobreza o algo?
0 K 11
Andreham #12 Andreham
#4 No veo problema en acabar con el PSOE, alcama.

Y los pisos de Wyoming y de cualquier otro "de izquierdas" pues tambien, yo soy rojo de verdad, no un padefo que esta trabajando por cuatro chavos en contra de sus intereses como tu.
0 K 8
Andreham #2 Andreham
Excelentes noticias, poco a poco.

Ahora, no hay que simplemente dejar que los religiosos dejen de tener que "aparentar" lo que sus religiones promueven pero mantengan todo el poder que han conseguido con ella.

Como los neo-nobles que ya no tienen castillos ni feudos, pero siguen teniendo tropecientos miles de millones y ni siquiera tienen que defender a la gente de su zona, de hecho van en contra de ellos.
0 K 8
#4 CastrilloP
#2 Como Wyoming y sus 20 pisos?
Hay que acabar con la élite sacerdotal del PSOE y la izquierda
0 K 6
#5 encurtido
Que pierdan la mayoría social cristiana no significa que aumente el laicismo / ateísmo / agnosticismo. Al menos en Francia y Reino Unido claramente se debe a una fragmentación de religiones, si bien ninguna alcanza la mitad de la población sí habrá un aumento del Islam principalmente y otras (como sij o hindues).
0 K 7
#13 javic
#5 la noticia te contradice, habla de no religiosos subiendo mucho.
0 K 11
#14 encurtido
#13 Es cierto que dice "la disminución de quienes se identifican como cristianos se atribuye al creciente número de personas que abandonan el cristianismo, lo que contribuye al aumento de la población no religiosa."

Pero parece sacado de la manga. El estudio del que pretende extraer conclusiones el artículo no dice nada de eso, sólo expone datos sobre pérdidas de mayorías (cuando una religión deja de ser el >50% del censo), lo cual no se puede interpretar como un descenso religioso.
0 K 7

