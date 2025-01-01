Reino Unido, Australia, Francia y Uruguay: Otros cuatro países que pierden su mayoría social cristiana

. En estos países, la proporción de personas que se identifican como cristianas se redujo a menos del 50 %, mientras que el porcentaje de personas que se declaran sin religión aumentó considerablemente. En 2020, Uruguay se convirtió en el único país de América sin mayoría cristiana, con el 52 % de su población declarando no identificarse con ninguna religión y solo el 44 % como cristiana.
| etiquetas: religión , secularización , paises
Los que apoyan o los que condenan el sionismo?
www.meneame.net/story/contradiccion-cristiana-apoyar-sionismo-negar-ev
Vayamos por partes
Que para la derecha de puta madre.
Ay es que el papa dice que hay que acoger refugiados y dar limosna a los pobres de África para ir al cielo
Y? Si yo solo creo en Ayuso
Si ya os jodíamos antes. Imagina ahora que no tenemos que hacer méritos ante un Dios vengativo
Vais a desear que vuelva Baby Jesus
Y los pisos de Wyoming y de cualquier otro "de izquierdas" pues tambien, yo soy rojo de verdad, no un padefo que esta trabajando por cuatro chavos en contra de sus intereses como tu.
Ahora, no hay que simplemente dejar que los religiosos dejen de tener que "aparentar" lo que sus religiones promueven pero mantengan todo el poder que han conseguido con ella.
Como los neo-nobles que ya no tienen castillos ni feudos, pero siguen teniendo tropecientos miles de millones y ni siquiera tienen que defender a la gente de su zona, de hecho van en contra de ellos.
Hay que acabar con la élite sacerdotal del PSOE y la izquierda
Pero parece sacado de la manga. El estudio del que pretende extraer conclusiones el artículo no dice nada de eso, sólo expone datos sobre pérdidas de mayorías (cuando una religión deja de ser el >50% del censo), lo cual no se puede interpretar como un descenso religioso.