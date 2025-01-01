edición general
[En] El Reino Unido abandona la exigencia de una puerta trasera para el cifrado de Apple

El Reino Unido ya no obligará a Apple a proporcionar acceso de puerta trasera a los datos seguros de los usuarios protegidos por el servicio de cifrado iCloud de la compañía.

Pacman #2 Pacman
Lectura entre líneas : ya se lo han dado y ahora quieren disimular
Torrezzno #1 Torrezzno
Si usáis apple hay una opción llamada "protección avanzada" para icloud donde todo esta cifrado end to end y vosotros tenéis las claves de cifrado.

Otras opciones son proton.me, hace poco descubrí filen.io/. Están en Alemania y también cifrado e2e.
janatxan #3 janatxan
#1 tu tienes las claves de cifrado y ellos han hecho el programa que hace todo ese proceso y controlan el hardware donde se lleva a cabo y donde "físicamente" se almacena todo :-)
