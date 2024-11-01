Si se formula esta pregunta a la Inteligencia artificial de Google, después de analizar la prensa, su respuesta es: “A fecha de enero de 2026, la continuidad del Gobierno de coalición en España atraviesa un periodo de incertidumbre crítica, aunque no hay una confirmación oficial de su caída. La situación actual se resume en los siguientes puntos clave…
Las elecciones son en 2027.
Ni Page, ni Sevilla, ni Feijóo, ni Tellado.
Que ladren lo que quieran.