Registros domiciliarios contra comunistas italianos del P. Carc bajo acusaciones de “terrorismo”

Al alba de este 21 de abril, la unidad de operaciones especiales Digos ejecutó una serie de registros en las viviendas de seis integrantes del Partido de los Comités de Apoyo a la Resistencia por el Comunismo (P.Carc) en Nápoles y Florencia. Entre las personas afectadas por la intervención policial, ordenada por el fiscal Maurizio De Marco, se encuentran tres miembros de la Dirección Nacional de la organización: Paolo Babini, Igor Papaleo y Marco Coppola, además de militantes regionales y un simpatizante menor de edad.
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FrancoMussolini, también pasaban.
diariosocialista.net/2026/04/22/cae-en-combate-la-comandante-rupi-una-
El aparato de propaganda del régimen de Narendra Modi ha intensificado la "Operación Kagaar",
Pues sí, una mierda