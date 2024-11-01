El registro de jornada será 100% digital: el Gobierno prepara un nuevo Real Decreto con importantes cambio

El Ejecutivo ha iniciado la tramitación urgente de un nuevo Real Decreto que obligará a todas las empresas a llevar un registro diario de jornada exclusivamente por medios digitales, con nuevas exigencias de trazabilidad, accesibilidad y control por parte de los trabajadores, la inspección y los sindicatos.
Queremos la contabilidad del pais abierta!!!
Queremos blockchain y firmas digitales!!!
Queremos todo el sector publico en codigo abierto y auditorias!!!
El pueblo crea al gobierno!!!
Que no se nos olvide!!!
Ahí está la madre del cordero
Si son los que por ley hay que guardar, de 5 años atrás tope, si ha encontrado algo en otro lado y quiere seguir mirando, ya os lo pedirá.
Doy fe
Ah, que los funcionarios no trabajan a esa hora
cc #3
El registro horario les importa un pimiento y medio