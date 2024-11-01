edición general
10 meneos
56 clics
El registro de jornada será 100% digital: el Gobierno prepara un nuevo Real Decreto con importantes cambio

El registro de jornada será 100% digital: el Gobierno prepara un nuevo Real Decreto con importantes cambio

El Ejecutivo ha iniciado la tramitación urgente de un nuevo Real Decreto que obligará a todas las empresas a llevar un registro diario de jornada exclusivamente por medios digitales, con nuevas exigencias de trazabilidad, accesibilidad y control por parte de los trabajadores, la inspección y los sindicatos.

| etiquetas: derecho , laboral , empleo
8 2 0 K 99 actualidad
6 comentarios
8 2 0 K 99 actualidad
MisturaFina #2 MisturaFina
Y para cuando el control de los politicos y sus gastos???
Queremos la contabilidad del pais abierta!!!
Queremos blockchain y firmas digitales!!!
Queremos todo el sector publico en codigo abierto y auditorias!!!
El pueblo crea al gobierno!!!
Que no se nos olvide!!!
4 K 32
jonolulu #1 jonolulu
"Inspección de Trabajo podrá consultar los registros de forma remota, sin necesidad de desplazarse."

Ahí está la madre del cordero :roll:
3 K 28
javibaz #3 javibaz
#1 hoy ha estado una persona de inspección de trabajo en mi curro. Todos los ficheros, de los de cartón de hace 40 años, no se ha molestado en mirar ni uno.
4 K 22
Andreham #4 Andreham
#3 Si los documentos son también de hace 40 años normal.

Si son los que por ley hay que guardar, de 5 años atrás tope, si ha encontrado algo en otro lado y quiere seguir mirando, ya os lo pedirá.

Doy fe :shit:
1 K 16
RegiVengalil #5 RegiVengalil
#4 debería ir los sábados por la noche a los sitios de hostelería, que me han dicho que ahí se respetan los horarios.

Ah, que los funcionarios no trabajan a esa hora xD xD xD

cc #3
0 K 7
RegiVengalil #6 RegiVengalil
#3 son putos recaudadores de multas.

El registro horario les importa un pimiento y medio
0 K 7

menéame