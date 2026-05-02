El régimen de Irán defendió la “legalidad” de su programa de enriquecimiento de uranio

La representación del país persa ante la ONU justificó su programa bajo supervisión internacional. Las declaraciones se producen después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, afirmara que la última propuesta iraní para las negociaciones de paz no resultó satisfactoria. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes “terminadas” las hostilidades con Irán en una carta al Congreso, eludiendo así el plazo legal del 1 de mayo que le obligaba a obtener autorización legislativa para continuar el conflicto bélico.