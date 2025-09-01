·
main action
3
38 clics
38
clics
Regalo de Hacienda a todos los gallegos que vivan con personas mayores de 65 años: de 1.150 a 2.250 euros
La Agencia Tributaria ofrece esta ventaja fiscal por cada familiar mayor de 65 años que conviva en el domicilio familiar
regalo
,
hacienda
,
mayores
,
regalo
,
hacienda
,
todos
,
gallegos
,
vivan
#2
dabiologo
*
Dan mas que por hijos
#noespaísparahijos
2
K
37
#5
powernergia
#2
No
"2.400 euros anuales por el primer descendiente que genere derecho a la aplicación del mínimo por descendientes.
2.700 euros anuales por el segundo.
4.400 euros anuales por el tercero.
4.950 euros anuales por el cuarto y siguientes."
sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/manuales-videos-folletos/manu
.
1
K
25
#1
elfin
*
prejubilaciones, jubilaciones parciales, subida en la edad la jubilación, cuidar ancianos...
sarna con gusto no pica
0
K
16
#14
Ovlak
*
#13
No, lo has dicho como algo negativo.
De nuevo, interpretación. Lo he dicho sin ninguna intención secundaria. El dato es el que es. Ocultarlo no lo hace falso.
0
K
11
#11
Ovlak
*
#8
¿Según yo qué? Vamos a calmarnos, que yo sólo he dado un dato objetivo, ninguna opinión. La interpretación es enteramente de tu cosecha personal.
0
K
11
#13
Vamohacalmano
#11
No, lo has dicho como algo negativo. Si no con leer la noticia tenemos.
0
K
6
#6
kumo
Hacienda no regala nada. Ese dinero es de todos, no de Hacienda. En el mejor de los casos te devuelve una migaja de lo que te saca. Y en este caso además, más bien parece una contraprestación.
0
K
9
#3
jacapaca
Leer la letra pequeññaaa siempre, que hay trampa.
1
K
9
#4
Ovlak
#3
El ascendiente que genera el derecho no puede haber obtenido una renta superior a los 8.000 euros anuales.
Fuera todos los que cobren pensión contributiva.
4
K
45
#8
Vamohacalmano
#4
Y por ello ¿está mal? ¿deberíamos quitársela? si el límite es hasta los 8000 al año suena a que se lo dan a los jubilados más necesitados que son los que reciben la no contributiva. Según tu ¿se la quitamos entonces?
0
K
6
#7
AntiTankie
Si solo puedes ganar 8.000 euros al año, incluyendo el paro, será difícil que muchas personas puedan beneficiarse.
1
K
9
#9
Vamohacalmano
#7
Pocos, pero igual los que más lo necesitan. ¿No? a veces nos olvidamos de que todos somos pobres y de que todo lo que venga es bien para comer.
0
K
6
#10
AntiTankie
*
#9
Considero que una persona que percibe solo 8.000 euros al año probablemente no esté sujeta a retenciones fiscales. Además, en Galicia se conceden 5.000 euros anuales a todos los núcleos familiares que se encargan del cuidado de personas mayores, sin importar su nivel de ingresos. Me parece una medida más digna y que reconoce el esfuerzo y la dedicación de estas familias.
0
K
6
#12
Vamohacalmano
#10
¿Por qué es más digna?
0
K
6
#15
AntiTankie
#12
porque no demanda tantos requisitos y no solo premia a las situaciones más desesperadas
0
K
6
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
