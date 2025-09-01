edición general
Regalo de Hacienda a todos los gallegos que vivan con personas mayores de 65 años: de 1.150 a 2.250 euros

La Agencia Tributaria ofrece esta ventaja fiscal por cada familiar mayor de 65 años que conviva en el domicilio familiar

dabiologo #2 dabiologo *
Dan mas que por hijos {0x1f617} #noespaísparahijos
powernergia #5 powernergia
#2 No

"2.400 euros anuales por el primer descendiente que genere derecho a la aplicación del mínimo por descendientes.

2.700 euros anuales por el segundo.

4.400 euros anuales por el tercero.

4.950 euros anuales por el cuarto y siguientes."


sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/manuales-videos-folletos/manu.
#1 elfin *
prejubilaciones, jubilaciones parciales, subida en la edad la jubilación, cuidar ancianos...



sarna con gusto no pica
Ovlak #14 Ovlak *
#13 No, lo has dicho como algo negativo.

De nuevo, interpretación. Lo he dicho sin ninguna intención secundaria. El dato es el que es. Ocultarlo no lo hace falso.
Ovlak #11 Ovlak *
#8 ¿Según yo qué? Vamos a calmarnos, que yo sólo he dado un dato objetivo, ninguna opinión. La interpretación es enteramente de tu cosecha personal.
#13 Vamohacalmano
#11 No, lo has dicho como algo negativo. Si no con leer la noticia tenemos.
kumo #6 kumo
Hacienda no regala nada. Ese dinero es de todos, no de Hacienda. En el mejor de los casos te devuelve una migaja de lo que te saca. Y en este caso además, más bien parece una contraprestación.
jacapaca #3 jacapaca
Leer la letra pequeññaaa siempre, que hay trampa.
Ovlak #4 Ovlak
#3 El ascendiente que genera el derecho no puede haber obtenido una renta superior a los 8.000 euros anuales.
Fuera todos los que cobren pensión contributiva.
#8 Vamohacalmano
#4 Y por ello ¿está mal? ¿deberíamos quitársela? si el límite es hasta los 8000 al año suena a que se lo dan a los jubilados más necesitados que son los que reciben la no contributiva. Según tu ¿se la quitamos entonces?
AntiTankie #7 AntiTankie
Si solo puedes ganar 8.000 euros al año, incluyendo el paro, será difícil que muchas personas puedan beneficiarse.
#9 Vamohacalmano
#7 Pocos, pero igual los que más lo necesitan. ¿No? a veces nos olvidamos de que todos somos pobres y de que todo lo que venga es bien para comer.
AntiTankie #10 AntiTankie *
#9 Considero que una persona que percibe solo 8.000 euros al año probablemente no esté sujeta a retenciones fiscales. Además, en Galicia se conceden 5.000 euros anuales a todos los núcleos familiares que se encargan del cuidado de personas mayores, sin importar su nivel de ingresos. Me parece una medida más digna y que reconoce el esfuerzo y la dedicación de estas familias.
#12 Vamohacalmano
#10 ¿Por qué es más digna?
AntiTankie #15 AntiTankie
#12 porque no demanda tantos requisitos y no solo premia a las situaciones más desesperadas
