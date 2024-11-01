edición general
Refugios de animales y alertas meteorológicas: un problema sin resolver

Es desolador comprobar que sólo nos acordamos de los refugios cuando truena o cuando el fuego arrasa la naturaleza, denuncia Diego Nevado, responsable de la organización. «Un año después de la tragedia de 2024, seguimos sin protocolos oficiales de evacuación, sin recursos específicos y dependiendo exclusivamente de la buena voluntad ciudadana«. Los mensajes desesperados inundan las redes sociales. Ribercan, desde Carcaixent, solicita acogidas urgentes para perros medianos y grandes, exigiendo experiencia previa y disponibilidad inmediata. Petj

