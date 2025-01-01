·
La reflexión de un jubilado sobre las deportaciones de migrantes de Vox: "Hacen falta 24 millones de cotizantes y quieren echar a ocho"
"Miedo no teníamos que tener. Si nos atenemos a la Constitución, las pensiones están garantizadas por el Estado, pero el mosqueo es que también está garantizada la vivienda", comenta
actualidad
17 comentarios
actualidad
#4
Cantro
Hace unos años tuve una conversación con uno que se ponía a quejarse acerca de que los inmigrantes nos robaban el trabajo y tal y que había que mantenerlos
Yo le dije que un inmigrante es un negocio cojonudo para el país: no has tenido que educarle, no has tenido que pagarle la sanidad mientras era crío, no has tenido que alimentarlo ni nada de nada
Si ese tío llega y consigue un trabajo legal, en lugar de ser explotado por un negrero cualquiera, ese tío va a estar cotizando desde el día 1
Y muchos de ellos, se irán nada más terminar su tiempo aquí para jubilarse, o simplemente para volver a su país, con lo cual, una vez más, no añadirán presión sobre nuestro sistema de salud etc etc
16
K
169
#6
Trifasico
*
#4
Y seguramente ni asi le convenciste, porque esta gente nunca fue el lapiz mas afilado del estuche...
Fijate en #_3 por ejemplo...
Fijate en
#_3
por ejemplo...
3
K
36
#8
yokitolakaka
*
#4
ahi esta el tema. Que tiene que ser todo legal, y meter mas penas a los que contratan ilegalmente.
Por un lado te quitas la inmigración irregular ya que no puedes acceder a un trabajo.
Y por otro controlas a la gente que entra para trabajar. Y el que tengan antecedentes por violencia de cualquier tipo que no pueda entrar.
0
K
7
#11
ChatGPT
#4
esa teoría es válida siempre y cuando el inmigrante en cuestión venga a trabajar, y ese trabajo sea de valor añadido (vamos, no en negro o el SMI)
Si lo es así, el argumentario se va a la mierda. Si viene a delinquir, a trabajar en negro, a vivir de las subvenciones o a hacer un trabajo manual que no aporta prácticamente nada en impuestos… se jodió.
Por eso hay que filtrar y no dejar entrar a cualquiera, solo al que interese. Es duro? Si, es egoísta? Si,’pero es lo único razonable.
0
K
10
#15
Deviance
#4
Exacto, la mayoría les pagan en negro, y no es con retranca lo de negro ..... a ver que van a cotizar.... el problema es otro.
0
K
14
#16
Penetrator
#4
los inmigrantes nos robaban el trabajo y tal y que había que mantenerlos
O nos roban el trabajo o hay que mantenerlos, pero las dos cosas a la vez no tiene sentido.
1
K
24
#2
Trifasico
*
"Si nos atenemos a la Constitución, las pensiones están garantizadas por el Estado"
Por mas que lo diga la Constitucion, hace falta politicas que permitan llevar eso a cabo, y a demas en condiciones dignas.
La Constitucin tambien habla del accesso a la vivienda, y ya vemos todos como esta el panorama.
5
K
52
#5
kinnikuman
*
#2
Se nota que no has pasado de la entradilla. Justo dice lo de la vivienda después de lo de las pensiones. De hecho en la entradilla también lo dice.
4
K
33
#7
MacMagic
*
Paren rotativas, lo dijo un jubilado.
Aparte, no se que dice Vox ni me interesa, pero en otros sitios no se habla de no permitir que nadie venga, se habla de controlar la inmigración y evitar tener a gente sin papeles que no puede trabajar y es abandonada a su suerte, que seguro que el jubilado ni se acuerda de esto.
3
K
31
#9
MPPC
#7
También se habla de tirar a ocho millones de inmigrantes, así tal cuál, no solo de controlar la inmigración como dices.
0
K
10
#10
MacMagic
#9
Edite el comentario porque no sabía que dijo Vox pero es que ni me interesa lo que salga de ese partido.
Ya se que aquí hablar de cosas que vayan a poner en duda la ideología de la web hay que ponerlas claras porque si no la gente ya te encasilla en un sitio porque si.
0
K
10
#1
username
Y fusilar a otros tantos
1
K
22
#12
angelitoMagno
Si nos atenemos a la Constitución, las pensiones están garantizadas por el Estado, pero el mosqueo es que también está garantizada la vivienda
En realidad, no.
Art. 50: Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.
Art. 47: Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho
La Constitución obliga al estado a garantizar las pensiones, pero respecto a la vivienda solo dice que el estado debe poner las condiciones necesaria, pero no te garantiza el derecho a una vivienda.
0
K
16
#13
CosaCosa
un derecho, sino puedes pagarlo, es solo un deseo.
0
K
7
#14
Borgiano
Claro, hombre, lo que haga falta para que al yayo no le falte de nada.
1
K
-3
#17
fremen11
#14
Quizá te olvidas que el yayo ya cotizó por adelantado, ahora le toca recoger..........
0
K
7
#3
rodriarevalo
Ocho me parecen pocos.
14
K
-49
Yo le dije que un inmigrante es un negocio cojonudo para el país: no has tenido que educarle, no has tenido que pagarle la sanidad mientras era crío, no has tenido que alimentarlo ni nada de nada
Si ese tío llega y consigue un trabajo legal, en lugar de ser explotado por un negrero cualquiera, ese tío va a estar cotizando desde el día 1
Y muchos de ellos, se irán nada más terminar su tiempo aquí para jubilarse, o simplemente para volver a su país, con lo cual, una vez más, no añadirán presión sobre nuestro sistema de salud etc etc
Fijate en #_3 por ejemplo...
Por un lado te quitas la inmigración irregular ya que no puedes acceder a un trabajo.
Y por otro controlas a la gente que entra para trabajar. Y el que tengan antecedentes por violencia de cualquier tipo que no pueda entrar.
Si lo es así, el argumentario se va a la mierda. Si viene a delinquir, a trabajar en negro, a vivir de las subvenciones o a hacer un trabajo manual que no aporta prácticamente nada en impuestos… se jodió.
Por eso hay que filtrar y no dejar entrar a cualquiera, solo al que interese. Es duro? Si, es egoísta? Si,’pero es lo único razonable.
O nos roban el trabajo o hay que mantenerlos, pero las dos cosas a la vez no tiene sentido.
Por mas que lo diga la Constitucion, hace falta politicas que permitan llevar eso a cabo, y a demas en condiciones dignas.
La Constitucin tambien habla del accesso a la vivienda, y ya vemos todos como esta el panorama.
Aparte, no se que dice Vox ni me interesa, pero en otros sitios no se habla de no permitir que nadie venga, se habla de controlar la inmigración y evitar tener a gente sin papeles que no puede trabajar y es abandonada a su suerte, que seguro que el jubilado ni se acuerda de esto.
Ya se que aquí hablar de cosas que vayan a poner en duda la ideología de la web hay que ponerlas claras porque si no la gente ya te encasilla en un sitio porque si.
En realidad, no.
Art. 50: Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.
Art. 47: Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho
La Constitución obliga al estado a garantizar las pensiones, pero respecto a la vivienda solo dice que el estado debe poner las condiciones necesaria, pero no te garantiza el derecho a una vivienda.