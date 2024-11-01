edición general
3 meneos
21 clics
La refinada Sala de la Máscara y el Pavo Real de Villa Popea revela sus verdaderas dimensiones y riqueza decorativa. Los primeros frescos han emergido del sitio de excavación y restauración (IT)

La refinada Sala de la Máscara y el Pavo Real de Villa Popea revela sus verdaderas dimensiones y riqueza decorativa. Los primeros frescos han emergido del sitio de excavación y restauración (IT)

Entre los descubrimientos notables se encontraban una figura completa de un pavo real , que reflejaba el ejemplar macho hallado en la parte sur de la misma pared, y varios fragmentos que representaban una máscara escénica atribuible a un personaje de la Comedia de Atenea, a diferencia de otros en la sala atribuibles a la Tragedia. Se trata de Pappus...Gracias a la técnica de vaciado, la excavación también reveló las huellas de los árboles que antaño adornaban el jardín, en sus posiciones originales.

| etiquetas: arqueologia , popea , frescos , oplontis
2 1 0 K 39 Arqueología
sin comentarios
2 1 0 K 39 Arqueología

menéame