La reencarnación de Cervantes

Aparte de las ediciones comentadas y anotadas para mejorar la comprensión del texto; con el fin de acercar El Quijote a quienes lo puedan tener más difícil (niños y personas poco habituadas aún a la lectura) se han hecho siempre adaptaciones, así como versiones para el teatro y el cine. Tendrán sus defensores y detractores, pero están justificadas: si son capaces de despertar el interés de quien las lee, es más posible que se anime en algún momento con el original cuando se considere preparado. Pero no pretenden sustituir el texto original.