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Reducen y detienen a un hombre de 64 años por intentar apuñalar a viandantes con un cuchillo en San Sebastián

Según ha informado la Ertzaintza, el sexagenario se encontraba sembrando el pánico pasadas las 12 horas del mediodía concretamente en la Avenida de Sancho El Sabio de la capital guipuzcoana. Alguien que estaba por allí en esos momentos alertó primero a los agentes de que casi hiere a un joven y continuaba amenazando a más transeúntes exhibiendo el arma blanca.

| etiquetas: san sebastián , donostia , delincuencia
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8 comentarios
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eltxoa #3 eltxoa
Es un hombre :

!Los hechos han sucedido minutos después de las doce del mediodía en la avenida de Sancho El Sabio de Donostia / San Sebastián. Un comunicante ha alertado a la Ertzaintza de que un hombre había intentado apuñalar a un joven y se encontraba amenazando a los viandantes con un cuchillo en la mano.


Rápidamente, patrullas de la Ertzaintza y de la Guardia Municipal se han dirigido al lugar y han detenido a la persona, de procedencia magrebí, utilizando la fuerza necesaria debido a…   » ver todo el comentario
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GeneWilder #4 GeneWilder
#3 Problemas mentales.
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ElBeaver #5 ElBeaver
#4 siempre
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DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
#3 quizás se identifica como mujer...
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taSanás #1 taSanás
el uso de los clichés ya lo hacen sin pensar ni en cómo suenan: "el sexagenario se encontraba sembrando el pánico "....
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#2 Cincocuatrotres
No faltan detalles sustanciales? de esos que si los dices te banean?
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CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
ay habibi que mala resaca
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#7 Comorr
Yo creo que con un millón más pagamos las pensiones para una semana mas
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menéame