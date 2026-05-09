Reducen y detienen a un hombre de 64 años por intentar apuñalar a viandantes con un cuchillo en San Sebastián

Según ha informado la Ertzaintza, el sexagenario se encontraba sembrando el pánico pasadas las 12 horas del mediodía concretamente en la Avenida de Sancho El Sabio de la capital guipuzcoana. Alguien que estaba por allí en esos momentos alertó primero a los agentes de que casi hiere a un joven y continuaba amenazando a más transeúntes exhibiendo el arma blanca.