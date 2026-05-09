Reducen y detienen a un hombre de 64 años por intentar apuñalar a viandantes con un cuchillo en San Sebastián

Según ha informado la Ertzaintza, el sexagenario se encontraba sembrando el pánico pasadas las 12 horas del mediodía concretamente en la Avenida de Sancho El Sabio de la capital guipuzcoana. Alguien que estaba por allí en esos momentos alertó primero a los agentes de que casi hiere a un joven y continuaba amenazando a más transeúntes exhibiendo el arma blanca.
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!Los hechos han sucedido minutos después de las doce del mediodía en la avenida de Sancho El Sabio de Donostia / San Sebastián. Un comunicante ha alertado a la Ertzaintza de que un hombre había intentado apuñalar a un joven y se encontraba amenazando a los viandantes con un cuchillo en la mano.
Rápidamente, patrullas de la Ertzaintza y de la Guardia Municipal se han dirigido al lugar y han detenido a la persona, de procedencia magrebí, utilizando la fuerza necesaria debido a… » ver todo el comentario