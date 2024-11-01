Reducen cáncer de mama en ratones sin fármacos: estimulando neuronas del cerebro

Un laboratorio de Estados Unidos ha descubierto que el cáncer de mama altera significativamente los ritmos diurnos de la corticosterona en ratones, la principal hormona del estrés. Esta alteración reduce la calidad de vida y aumenta la mortalidad, pero los investigadores lograron revertir el proceso estimulando neuronas específicas del cerebro.

El equipo del Cold Spring Harbor Laboratory, dirigido por el profesor adjunto Jeremy Borniger, observó que los tumores inhiben la liberación de corticosterona, desincronizando su ciclo natural día-noche.