Redes y salud mental

No paran de vendernos ideas como la de la libertad o la de la felicidad a través del consumo de las redes sociales. Y no paran de lanzar cebos, hay muchísimos; está el problema del narcisismo, el problema de exhibirse, de exhibir el aspecto físico, de exhibir conocimientos que no se tienen en realidad, el engaño del aplauso, del “me gusta”, del “like” y todas estas memeces. Y eso genera una ansiedad tremenda. La felicidad se busca en la medida que hay una ansiedad que induce a esa búsqueda, y eso es buscar una ilusión, una ficción, lo mismo...