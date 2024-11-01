edición general
Redes y salud mental

No paran de vendernos ideas como la de la libertad o la de la felicidad a través del consumo de las redes sociales. Y no paran de lanzar cebos, hay muchísimos; está el problema del narcisismo, el problema de exhibirse, de exhibir el aspecto físico, de exhibir conocimientos que no se tienen en realidad, el engaño del aplauso, del “me gusta”, del “like” y todas estas memeces. Y eso genera una ansiedad tremenda. La felicidad se busca en la medida que hay una ansiedad que induce a esa búsqueda, y eso es buscar una ilusión, una ficción, lo mismo...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... que creer que eso te hace libre. No, no se va a encontrar ni la libertad, ni la felicidad ni nada de eso, solo insatisfacción. La felicidad está en muchas cosas, en tener salud o en cuidar de la salud de los seres queridos que no la tienen o la han perdido. Para estas generaciones la libertad y la felicidad consiste en estar en las redes sociales, en crearse un universo paralelo fuera de la realidad, en hablar de todo sin saber de nada, en exhibir un cuerpo, hay para todos los gustos, satisfacciones ilusorias que a veces terminan en tragedia y que los psicólogos y los psiquiatras conocen perfectamente.
Mala #2 Mala
Todo ha empezado en casa, con esos padres que adoran a sus hijos. Cuando digo adoran es literal. quererles y educarles supone un esfuerzo; es mucho más fácil convertirles en el dios doméstico. Cuando sale al mundo sigue necesitando de esa adoración que solo les dan los likes y similares.
