La red eléctrica puede absorber el doble de la demanda nacional actual

Las distribuidoras (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) han difundido un comunicado en el que aseguran que el 83% de los nudos de la red de distribución de electricidad está saturado y en el que vienen a solicitar del Gobierno recursos económicos para ampliar sus redes. Y el Ministerio ha contestado un par de horas después revelando que "desde 2020 se ha otorgado el acceso a la red a peticiones suficientes para doblar la demanda nacional", es decir, que sí que habría hueco (y no saturación) para conectar la demanda que viene.