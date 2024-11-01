Red Eléctrica pide a la CNMC el "inmediato archivo" de su expediente por el apagón entre críticas por "imparcialidad" e "indefensión"

Critica "la falta de la más mínima precisión necesaria sobre los hechos en los que la CNMC fundamenta su imputación, lo que coloca a Red Eléctrica en una situación manifiesta de indefensión". "En contra de toda lógica, se ve obligada a probar su inocencia". "Esta falta de precisión es incompatible con la complejidad técnica y el carácter exhaustivo del procedimiento previo tramitado por el regulador"