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Red Eléctrica pide a la CNMC el "inmediato archivo" de su expediente por el apagón entre críticas por "imparcialidad" e "indefensión"

Red Eléctrica pide a la CNMC el "inmediato archivo" de su expediente por el apagón entre críticas por "imparcialidad" e "indefensión"

Critica "la falta de la más mínima precisión necesaria sobre los hechos en los que la CNMC fundamenta su imputación, lo que coloca a Red Eléctrica en una situación manifiesta de indefensión". "En contra de toda lógica, se ve obligada a probar su inocencia". "Esta falta de precisión es incompatible con la complejidad técnica y el carácter exhaustivo del procedimiento previo tramitado por el regulador"

| etiquetas: cnmc , ree , regulación , expedientes
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6 comentarios
5 1 0 K 56 actualidad
#4 cajadecartonmojada *
Ya podrían los redactores del 20 Minutos aprender a escribir. O igual es que tampoco saben leer bien y no entienden lo que significan las palabras del castellano.

La crítica será por "parcialidad", porque la queja es por falta de imparcialidad:

«Asimismo, el operador del sistema eléctrico alega también "la situación de conflicto de interés públicamente conocida de la CNMC" y que "comprometería las debidas garantías de imparcialidad y objetividad".»
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sorrillo #6 sorrillo
#0 Las críticas no son por imparcialidad sino por falta de imparcialidad o ausencia de garantías de imparcialidad.
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#2 yokitolakaka
Si ahora no va a ser culpa de nadie..
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taSanás #3 taSanás
#2 eso se sabía desde el minuto uno. Que nadie iba a pri gar excepto los que pagan las facturas de la luz
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sotillo #5 sotillo
#2 Es fácil ¿ Quién podía hacerlo y quien se está beneficiando? Si con esto no te sirve es que cobras de la parte contratante
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menéame