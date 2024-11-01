Red Eléctrica no falló: el informe del ‘Expert panel’ europeo confirma las causas del incidente identificadas por el OS

Las conclusiones de este informe realizado por 49 expertos europeos evidencian que no hay incumplimiento ni conducta atribuible a Red Eléctrica que pudiera ser la causa del cero eléctrico del 28 de abril. El documento reitera que el incidente fue inédito y tuvo un origen multifactorial determinando como causas raíz dos oscilaciones, desconexiones de generación incorrectas y un control de tensión por parte de generadores por debajo de las exigencias normativas.
| etiquetas: ree , apagón , españa
En el consejo de admón. de ElPaís está ni más ni menos que el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales.
Esta y esta otra:
www.meneame.net/go?id=4159453
Uno diciendo que la culpa fue en parte de Red Eléctrica, y otro diciendo lo contrario que NO lo fue.
Desconozco cual de los dos artículos tiene razón, lo que si está claro es que uno dice la verdad, y el otro viene a enmierdar.
Vamos, que ninguno de los dos artículos es fiable,