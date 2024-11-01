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Red Eléctrica no falló: el informe del ‘Expert panel’ europeo confirma las causas del incidente identificadas por el OS

Red Eléctrica no falló: el informe del ‘Expert panel’ europeo confirma las causas del incidente identificadas por el OS

Las conclusiones de este informe realizado por 49 expertos europeos evidencian que no hay incumplimiento ni conducta atribuible a Red Eléctrica que pudiera ser la causa del cero eléctrico del 28 de abril. El documento reitera que el incidente fue inédito y tuvo un origen multifactorial determinando como causas raíz dos oscilaciones, desconexiones de generación incorrectas y un control de tensión por parte de generadores por debajo de las exigencias normativas.

| etiquetas: ree , apagón , españa
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16 comentarios
12 3 1 K 143 actualidad
rogerius #1 rogerius
Sanciónese.
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#3 kreator
Tarde o temprano saldrá quién desconectó de manera sincronizada... paciencia.
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rogerius #11 rogerius *
#8 «Las conclusiones de este informe realizado por 49 expertos europeos evidencian que no hay incumplimiento ni conducta atribuible a Red Eléctrica que pudiera ser la causa del cero eléctrico del 28 de abril.»

En el consejo de admón. de ElPaís está ni más ni menos que el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales.
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DORO.C #2 DORO.C
REE diciendo que REE no tiene la culpa xD
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borteixo #5 borteixo
#2 "le estaba aguantando el pitillo a un amigo"
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#9 Lacasito.Pérez
#2 En El Pais se argumenta que sí pero, como diría Groucho "¿A quién va usted a creer? ¿A mí o a sus propios ojos?"
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josde #12 josde
#2 Informe Europeo, que tiene que ver con REE,
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DORO.C #13 DORO.C *
#12 Mira el dominio del envío. El informe europeo no dice lo que red eléctrica afirma que dice el informe. Sutil diferencia. ;)
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reithor #14 reithor
#2 debería entrar en autobombo el meneo este.
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DORO.C #15 DORO.C
#14 Total. Es que es hasta obsceno xD
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Raziel_2 #6 Raziel_2
Hay dos noticias en cola qie se contradicen entre ellas...

Esta y esta otra:

www.meneame.net/go?id=4159453
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#4 Alcalino
Es curioso que tengamos a la vez este hilo y este otro: www.meneame.net/go?id=4159453

Uno diciendo que la culpa fue en parte de Red Eléctrica, y otro diciendo lo contrario que NO lo fue.

Desconozco cual de los dos artículos tiene razón, lo que si está claro es que uno dice la verdad, y el otro viene a enmierdar.
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rogerius #7 rogerius *
#4 El País tiene a gente de Acciona entre los integrantes de su consejo de administración. Acciona tiene intereses en… ¡energías renovables!
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#8 Alcalino
#7 ya, y este artículo es directamente de la propia red eléctrica, que también es parcial

Vamos, que ninguno de los dos artículos es fiable,
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#10 Lacasito.Pérez *
#4 El artículo que dice que la REE no tuvo la culpa fue escrito por la REE. Una cosa son los conflictos de interés pero este artículo está a otro nivel y juega en otra liga.
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#16 fingulod
#10 El artículo lo firma el Expert Panel europeo ¿tienes alguna fuente para tal acusación?
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menéame