Red Eléctrica no falló: el informe del ‘Expert panel’ europeo confirma las causas del incidente identificadas por el OS

Las conclusiones de este informe realizado por 49 expertos europeos evidencian que no hay incumplimiento ni conducta atribuible a Red Eléctrica que pudiera ser la causa del cero eléctrico del 28 de abril. El documento reitera que el incidente fue inédito y tuvo un origen multifactorial determinando como causas raíz dos oscilaciones, desconexiones de generación incorrectas y un control de tensión por parte de generadores por debajo de las exigencias normativas.