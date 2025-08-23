·
Recuperan restos arqueológicos de una ciudad sumergida en el Mediterráneo
Egipto recuperó artefactos arqueológicos que pertenecerían a la antigua ciudad de Canopo, sumergida bajo el mar Mediterráneo frente a las costas de Alejandría.
etiquetas
:
egipto
,
canopo
,
alejandria
Historia
