Recuperan restos arqueológicos de una ciudad sumergida en el Mediterráneo

Egipto recuperó artefactos arqueológicos que pertenecerían a la antigua ciudad de Canopo, sumergida bajo el mar Mediterráneo frente a las costas de Alejandría.

