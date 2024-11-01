Recrean Nueva York en una escala 1:1 dentro de Minecraft  

Minecraft se ha utilizado para crear proyectos descomunales, pero esta ves estamos ante un proyecto que ha consistido en recrear Nueva York en una escala 1:1. Es decir, que si tienes Minecraft, podrías visitar Nueva York y disfrutar de toda su grandeza. Este proyecto nace por medio de la comunidad de Build The Earth (BTE), y tras 5 años de trabajo, y más de 50.000 edificios recreados, ya puedes viajar y recorrer las calles de Nueva York sin necesidad de salir de tu casa.
| etiquetas: recrear , ciudad , nueva york , minecraft , escala 1:1