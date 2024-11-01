edición general
Recordando a Fernando Esteso [Pódcast "Sin Rebobinar"]

Hola querida y maravillosa audiencia. Ya lo sabéis y ya lo habéis leído en el nombre del programa. Hace pocos días nos dejó el magnífico actor y comediante Fernando Esteso, sirva este programa para recordarle, charrar un poco sobre él y sus películas y ya de paso de alguna que otra cosica más. Como extra, incluimos la entrevista que hace unos años Ignacio pudo hacerle en Fase Bonus. Una pieza que os va a encantar recordar en estos momentos.

Muy grande, in memoriam. 8-D
Hace unos años tuve la oportunidad de conocerlo y comer con él. Este tío había tenido el caché más alto de todos los artistas en sus buenos tiempos. Puedo deciros que el cerebro lo tenía completamente frito ... todo el caché se lo había metido por la nariz. Que pena más grande :-(
