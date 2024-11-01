Recordando a Fernando Esteso [Pódcast "Sin Rebobinar"]

Hola querida y maravillosa audiencia. Ya lo sabéis y ya lo habéis leído en el nombre del programa. Hace pocos días nos dejó el magnífico actor y comediante Fernando Esteso, sirva este programa para recordarle, charrar un poco sobre él y sus películas y ya de paso de alguna que otra cosica más. Como extra, incluimos la entrevista que hace unos años Ignacio pudo hacerle en Fase Bonus. Una pieza que os va a encantar recordar en estos momentos.
| etiquetas: sin rebobinar , pódcast , podcasting , fernando estero , cine