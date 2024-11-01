edición general
El récord de propiedades de la senadora del PP Maria Salom: diez casas, ocho locales y 20 plazas de parking

Con tres décadas de trayectoria política a sus espaldas, su carrera no está exenta de polémica: fue señalada como “cajera” del caso Túnel de Sóller -el primer gran golpe contra la corrupción del PP en Balears-, protagonizó un tenso enfrentamiento con Pablo Iglesias e intentó retirar las ayudas para que las empresas pudieran rotular en catalán

Dragstat #4 Dragstat
Está claro hacia que lado van a votar estos representantes del pueblo cuando haya propuestas sobre la vivienda.
7 K 81
DrEvil #1 DrEvil
Los políticos son como el aloe vera, que cuanto más los investigan más propiedades les descubren...
6 K 60
Supercinexin #5 Supercinexin
Pero mira el casoplonako de máximo lujo en la exclusiva Villa de Galapagar de El Coletas. Eso sí que es grave.
4 K 53
Ludovicio #6 Ludovicio
#5 Es, joder, lo ha pagado con una hipoteca. ¿Donde se ha visto que políticos de bien paguen su casa con una hipoteca?
3 K 51
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Diez casas a unos 800€ al mes.
Ocho locales a 700€ al mes.
20 plazas de parking a 100€ al mes.

Precios que he visto en una inmobiliaria de Gijón esta semana para hacerme una idea de lo que estamos hablando.

Más el sueldo de senadora y otros sueldos de cargos varios…, eso legal.

Nada mal
3 K 43
emmett_brown #7 emmett_brown *
#3 Aficionada. La familia de Begoña Villacís tiene 100 pisos.

www.lasexta.com/el-muro/antonio-maestre/begona-villacis-marisol-pisos-
2 K 25
Golan_Trevize #2 Golan_Trevize
Otro gran ejemplo de meritocracia.

Esta seguro que ha trabajado más de diez veces más duro y se ha esforzado unas cien veces más que cualquier currito de este país a quien supuestamente debería estar sirviendo.
1 K 27
Milmariposas #8 Milmariposas
Treinta años en la política...

Ninguna pregunta más, señoría... :palm: :wall:
1 K 16

