El récord de propiedades de la senadora del PP Maria Salom: diez casas, ocho locales y 20 plazas de parking

Con tres décadas de trayectoria política a sus espaldas, su carrera no está exenta de polémica: fue señalada como “cajera” del caso Túnel de Sóller -el primer gran golpe contra la corrupción del PP en Balears-, protagonizó un tenso enfrentamiento con Pablo Iglesias e intentó retirar las ayudas para que las empresas pudieran rotular en catalán