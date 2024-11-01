Récord Mundial presenta: "Un Tenso Optimismo"

Récord Mundial es una banda DIY (do it yourself), de Albacete. Tras el lanzamiento de los singles "Aunque Tardes en Venir" y "Lo Relativo", ya tienen nuevo disco completo, además estrenan el videoliryc de "Libélulas". Un Tenso Optimismo ya se puede escuchar entero en Spotify y Bandcamp. En su nota de prensa dicen que son "diez canciones que hablan de volver, sostener, quedarse. De los lugares que nos construyen y las personas que nos acompañan en el camino. Un disco grabado, mezclado y masterizado en Baboon Records, con arte de Deadsing