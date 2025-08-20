Récord en Europa de brotes de enfermedades transmitidas por mosquitos

La directora del ECDC, Pamela Rendi Wagner, afirmó que Europa está entrando en una nueva fase en la que "una transmisión más larga, más extendida y más intensa de las enfermedades transmitidas por mosquitos se está convirtiendo en la nueva normalidad". El mosquito capaz de transmitir el virus del chikungunya, Aedes albopictus, ya está establecido en 16 países europeos y 369 regiones, frente a solo 114 regiones hace una década, detalló el ECDC.