Récord de 912 muertes de personas sin hogar en el Estado francés en 2024

El número total de personas sin hogar en Francia se ha más que duplicado en la última década, pasando de aproximadamente 141.500 en 2010 a unos 333.000 en 2023, según la Fundación Abbé Pierre y datos oficiales del INSEE. En 2024, la cifra de personas sin hogar fallecidas en el Estado francés ha alcanzado un récord histórico con un total de 912 muertes. La esperanza de vida media de estas personas se situó en apenas 47,7 años, mientras que la media del Estado francés se encuentra en los 83,6 años.