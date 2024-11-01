edición general
Reconocen como víctima a 'Turuta', el vasco que fue espía de la CIA contra los nazis y murió tras las torturas franquistas

Este sábado, 20 de diciembre, se cumplen 75 años del fallecimiento de Txomin Letamendi, militante del PNV y espía vasco bajo el apodo de 'Turuta' al servicio de la CIA de Estados Unidos en la II Guerra Mundial. La efeméride llega cuando el Instituto de la Memoria (Gogora) lo ha reconocido como víctima por haber sido torturado durante la dictadura, cuando regresó a España procedente de Venezuela en una misión encargada por el primer lehendakari, José Antonio de Aguirre.

Firnas
Viajeros en el tiempo. La CIA fue fundada 1947. A ver si se refiere a OSS
