Recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular sobre la Ley de Aguas

Firma para impulsar una nueva Ley de Aguas en España que proteja a las personas frente a desastres naturales. Necesitamos 500.000 firmas. ¡Súmate! En España, las inundaciones son el desastre natural que más vidas afecta y las que genera mayores pérdidas económicas. Según el Consorcio de Compensación de Seguros y el Instituto Geológico y Minero de España, hasta la DANA de 2024, los daños por inundaciones alcanzan una media de 800 millones de euros al año.