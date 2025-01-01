·
4
meneos
11
clics
Recogen 9.000 colillas en apenas unas horas en un pequeño tramo de una playa de Cádiz
La acción promovida por el grupo ecologista Zero Waste en la playa de Santa María del Mar ha recogido hasta 9.000 colillas y 50 kilos de basura en un pequeño tramo de este arenal.
etiquetas
tabaco
playa
actualidad
#3
Gry
Que prohíban fumar en la playa, en las que he estado últimamente esta prohibido y no he visto a nadie montar un escándalo por ello.
#4
aPedirAlMetro
"9.000 colillas y
50 kilos de basura
"
Curioso que solo os parezca relevante hablar de las colillas. Si se es un cerdo, se es un cerdo, fumes o no
Muy curioso
Es como si la playa os importara una mierda...
#1
victorjba
Los yonkis dejando el rastro de mierda a su paso.
#2
Jointhouse_Blues
Hay que ser un cerdo de la peor calaña para ir tirando colillas por ahí con lo putas que son para degradarse.
#5
MrDarwin
Cárcel
