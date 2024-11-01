Reclamar a una plataforma sin ir a juicio ya es posible: así funciona la “vía rápida” de la DSA para impugnar moderaciones en redes sociales y marketplaces

Si una plataforma te suspende la cuenta, te borra una reseña o rechaza tu aviso de contenido ilegal, desde la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE ya no estás a merced de formularios opacos ni de procesos interminables: además de la apelación interna de la propia plataforma, puedes acudir a un organismo de resolución extrajudicial de litigios (ODS) certificado por la UE y pedir una revisión independiente. Es una alternativa más rápida y asequible que ir directamente a los tribunales y, en la práctica, está pensada para que un usuario...