edición general
5 meneos
19 clics
Reclamar a una plataforma sin ir a juicio ya es posible: así funciona la “vía rápida” de la DSA para impugnar moderaciones en redes sociales y marketplaces

Reclamar a una plataforma sin ir a juicio ya es posible: así funciona la “vía rápida” de la DSA para impugnar moderaciones en redes sociales y marketplaces

Si una plataforma te suspende la cuenta, te borra una reseña o rechaza tu aviso de contenido ilegal, desde la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE ya no estás a merced de formularios opacos ni de procesos interminables: además de la apelación interna de la propia plataforma, puedes acudir a un organismo de resolución extrajudicial de litigios (ODS) certificado por la UE y pedir una revisión independiente. Es una alternativa más rápida y asequible que ir directamente a los tribunales y, en la práctica, está pensada para que un usuario...

| etiquetas: redes sociales , reclamación , suspensión de cuenta , europa , dsa , ley
4 1 0 K 47 actualidad
3 comentarios
4 1 0 K 47 actualidad
Pertinax #1 Pertinax
NPC, esto te interesa.
0 K 12
ChatGPT #2 ChatGPT
Molaría una api para menéame con los reportes xD
0 K 10
Andreham #3 Andreham
Si esto funciona con Amazon se les hunde el negocio de aceptar devoluciones a costa de los vendedores terceros.
0 K 8

menéame